المنتج طارق الجنايني: "عمرو دياب لعيب كورة أوي والله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف المنتج طارق الجنايني، علاقة النجم عمرو دياب بكرة القدم، مؤكدا أن الهضبة لاعيب كورة.

وقال الجنايني، ببرنامج "عرب وود" خلال تواجده بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "لا بس هو لعيب أوي والله، لاعيب جدًا على فكرة عمرو بلعب معاه كورة من سنين من أيام ما كنا بنلعب في ملعب قدام كايرو شيراتون من 20 سنة وهو لاعيب مفيش كلام".

وينتظر المنتج طارق الجنايني عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "الحريفة" بطولة مجموعة من النجوم الشابة والوجوه الجديدة والمقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

كما ينتظر أيضا عرض مسلسل "حالة خاصة" خلال الفترة المقبلة على منصة "واتش أت".

https://www.instagram.com/reel/C0cgD9ZMIuo/?fbclid=IwAR0ZfCaLB-zNRlf4b1te7WCxxAURieb6leJL7OZDOBna-vH6r9NronmEOhQ