شارون ستون تستمتع بوقتها بأحد المنتجعات السياحية في السعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تستمتع النجمة العالمية شارون ستون بوقتها بأحد المنتجعات السياحية في المملكة العربية السعودية، وذلك أثناء تواجدها لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي وسط حضور عدد كبير لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت "ستون"، صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وظهرت خلالها وهي تستجم في منتجع هابيتاس العلا.

وكشفت شارون ستون خلال استضافتها مؤخرًا عبر راديو "iHeartRadio Table for Two" عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية والمهنية وعن سبب ابتعادها مؤخراً عن الأضواء في هوليوود.

وتحدثت "ستون" عن العديد من المواقف الصعبة التي تعرضت لها بمسيرتها وعن فقدانها حضانة طفلها بسبب دورها الجرئ بفيلمها الشهير "Basic Instinct" عام 1992، وقالت إن القاضي استخدم هذا ضدها في المحكمة وقام وقتها بسؤال ابنها عن إذا ما كان يعلم أن والدته تقوم بأدوار إغراء في السينما وهو الأمر الذي كان غير مقبولاً بالمرة لستون وبسبب هذا الأمر فقدت حضانة ابنها للأبد.

وبررت "ستون" موقفها قائلة: "الآن يمر كل الناس أمام الكاميرات بدون ملابس ويفوزون بالعديد من الجوائز لكنني قمت بمشهد جرئ مدته لا تتعدى الـ 16 ثانية وخسرت بسببها حضانة طفلي وهو الأمر الغير منطقي بالمرة".

وتعتبر شارون ستون هي إحدى أيقونات الإغراء في هوليوود بفترة التسعينات ولها العديد من الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحاً جماهيرياً بشباك التذاكر الأمريكي منها "Casino" عام 1995، وفيلم "Sliver" 1993.

يذكر أن، شارون ستون تعود لشاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم الدراما والرومانسية "What about Love" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.