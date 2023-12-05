ريهام حجاج تعلق على عودة انقطاع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الفنانة ريهام حجاج، على قطع الكيان الصهيوني الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة للمرة الثانية منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي وقيام قوات الاحتلال بقطع كافة أشكال التواصل ووصول الإمدادات للجانب الفلسطيني.

ونشرت "ريهام" صورة تضمنت رسالة وهي "انقطاع الاتصال والإنترنت عن جميع محافظات غزة.. غزة تحت الإبادة في هذه اللحظات"، وعلقت: "لا إله إلا الله، حسبي الله ونعم الوكيل.. يا رب آية من آياتك، يا رب أغيثهم، يا رب أنقذهم يا رب".

وتواصل الفنانة ريهام حجاج دعم القضية والشعب الفلسطيني وقامت مؤخرًا بمحاولة إنقاذ عدد من الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ريهام حجاج كانت بمسلسل "جميلة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي.