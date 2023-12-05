رسالة جديدة من إنجي علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف



محمد اسماعيل - القاهرة - استعانت المؤلفة إنجي علاء، برسالة جديدة من القرآن الكريم تشير من خلالها إلى الصبر، وذلك بعد انفصالها عن الفنان يوسف الشريف بعد زواج دام 14 عاما.

ونشرت إنجي، كلمة من آية قرآنية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحملت: "فاصبر".

وكانت إنجي علاء، أعلنت منذ أيام قليلة، انفصالها رسميا عن يوسف الشريف، بعد زواج دام 14 عاما، حيث تزوجا عام 2009.

وفي أول تعليق لـ إنجي علاء، قالت عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وأضافت: "دعواتكم.. ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير..أشهد الله يا يوسف أني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".