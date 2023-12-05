هدى الإتربي أمام البحر وأمينة خليل بـ"فستان قصير"..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بـ فستان "أوف شولدر" أمام البحر.

أحمد سعد

الفنان أحمد سعد، نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "طائرة".

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة سوداء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" مرتدية فستان قصير.

جنات

الفنانة جنات، نشرت أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" نالت إعجاب متابعيها.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

ديانا حداد

المطربة ديانا حداد، نشرت صورة أنيقة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ريهام عبد الحكيم

نشرت المطربة ريهام عبد الحكيم، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت فيها بفستان أنيق.

لاميتا فرنجية

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية، مرتدية ملابس جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك بأحدث إطلالة لها.

محمد محمود عبد العزيز

الفنان محمد محمود عبد العزيز، نشر صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" ظهر فيها مرتديا ملابس كاجوال.

عمرو سعد

نشر الفنان عمرو سعد، صورة له، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" وذلك من أحدث ظهور له.