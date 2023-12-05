شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خورشيد: زوجتى فى العناية وأطلب الدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المونولوجيست فيصل خورشيد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مرض زوجته وعلق: فضلا وليس أمرا ادعوا لزوجتى بالشفاء فهى ترقد حاليا في العناية المركزة.

وأعرب مؤخرا المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"الخليج 365": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.

وأضاف خورشيد، فى حديثه، أنه قرر أن يغنى مهرجانات؛ لأنها هى التى ستكون الطريق للعيش حاليًا، خاصة أنها أصبحت مسيطرة على كل الاحتفالات والأفراح، موضحًا أنه بالفعل كتب منذ فترة أغنية، تقول كلماتها:

قررت أغير اسمى وهبقى حمو شيكا .. واخد تصريح نقابة اشمعنى حمو بيكا

هسيب المنولوجات ما بتأكلش عيش .. وأغنى أغانى شعبى وأسيب كمان بقشيش

أغنى أغانى حلوة نويت أعمل جروب .. ولو رفضوا الأغانى أرفعها على اليوتيوب