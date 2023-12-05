شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يوجه رسالة شكر لـ آسر ياسين بسبب فيلم شماريخ.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المخرج عمرو سلامة عدة صور من كواليس فيلم "شماريخ" الذى يجمعه بالفنان آسر ياسين، عبر فيس بوك، وعلق قائلاً: "أشكرك يا آسر على هذه الرحلة، لم تكن لتبدأ بدونك ولم تكن لتكتمل بدون تفهمك وجلدك وتفانيك وحرفيتك وإيمانك بالحلم المشترك".

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها "معكم" الذى يذاع عبر شاشة "ON"، يوم الخميس المقبل أبطال فيلم "شماريخ"، آسر ياسين، أمينة خليل، المخرج عمرو سلامة، وذلك بالتزامن مع انطلاق عرضه فى السينمات يوم الخميس7 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض.



عمرو سلامة وآسر ياسين

ويحتفل صناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر المقبل بإحدى سينمات المولات الكبرى فى الشيخ زايد، وذلك بعدما طرحت شركة سينرجى فيلمز البرومو الرسمى للفيلم وسيطر عليه الأكشن والمطاردات وضرب النار، كما شهد البرومو ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثر من مشهد، إذ صور مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضى.



عمرو سلامة على فيس بوك

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.