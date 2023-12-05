شكرا لقرائتكم خبر عن هالة سرحان: أحب لقب صحفية ولا أحبذ أن يقال لي الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة سرحان خلال ندوة خصصها لها مهرجان أيام قرطاج المسرحية وأدارها الإعلامي التونسي عماد دبور: أحب لقب صحفية ولا أحبذ أن يقال لي الاعلامية، فالصحافة هي الأصل لأنها الجهاز الأكبر الذي يدخل تحته كل شئ ، فالصحافة هي الأشمل.

وأضافت: تفاجأت من دعوة مهرجان أيام قرطاج المسرحية لي، ولكني أشكرهم علي الدعوة والتكريم فقد بحثوا عن الجانب الذي يكرموني عليه وهو بداياتي المسرحية وتدريسي لفن المسرح بأكاديمية الفنون ودراستي للبالية وللنقد.

وقالت أيضًا: الثقافة والفن التونسي دائمًا علي وفاق مع الثقافة والفن المصري، وأم كلثوم كونت مع الشاعر بيرم التونسي ثنائي ناجح وغنت من أشعاره روائع الأغاني منها، الحب كده، القلب يعشق كل جميل، وأنا في انتظارك مليت، وهي أغنية فيها صورة درامية، وأنا أري أن هناك سيولة ما بين الفنون وتكامل".









الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتي 10ديسمبر، ويشارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي علي : المسابقة الرسمية (11 عرضًا) والعروض الموازية (24 عرضًا) ومسرح العالم (18 عرضًا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).