شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع كريم عبد الوهاب يعلن استشهاد أفراد من عائلته فى غزة بينهم رضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اسشهاد أفراد من عائلته وعلق قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون استشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتى منى العنتبلى وزوجها وطلفلها الرضيع وعائلة زوجها في قصف صهيونى في بيتهم بغزة".





وحل الموزع الموسيقى كريم عبد الوهاب ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” الذى يقدمه الصحفى عادل عبد الله وقال في لقائه، إنه في بداياته في عالم الموسيقى تعرض للإصابة بالغرور وخاصة بعد تعاونه مع النجوم الكبار مثل كاظم الساهر وأصالة وتامر حسنى وغيرهم، وأضاف أنه وجد من ينقذه من هذا المرض حيث كان بجانبه نجوم كبار يمتلكون الخبرة الكافية التي تبعد عنه الغرور وهما الموزعان طارق مدكور ومحمد مصطفى لذلك يعتبرهما من أصحاب الفضل عليه.

كما قال عبد الوهاب في لقائه بالحلقة إن الملحن والشاعر عزيز الشافعى بدأ مشواره من سنوات طويلة وشقى كثيرًا ونجاحه لم يأتِ صدفة وأعماله لها بصمة، مضيفًا أن بداية مشواره الموسيقى تتلمذ على يد الموزع الكبير محمد مصطفى الذى تعلم منه الكثير في عالم الموسيقى وثم يليه الموزع طارق مدكور الذى استكمل معه المشوار حيث وضعه على الطريق الصحيح فى مجال التوزيع الموسيقى ثم فى المرحلة الثالثة التقى الملحن والشاعر محمد رفاعى الذى آمن بموهبته في البداية وشجعه على الوصول إلى عالم القمة وسط الكبار، وفي لقائه قال أيضًا إنه يتمنى أن يتم التعاون بينه وبين النجم عمرو دياب حيث تم التعاون في أعمال لم تطرح بعد وقال إنه تربطه علاقة صداقة شخصية مع الهضبة والتجربة تكررت عدة مرات ولكن لم يكتب لها أن تطرح.