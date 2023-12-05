شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الوثائقي "شيرين أبو عاقلة" يفتتح ثانى أيام أسبوع السينما الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مساء اليوم فعاليات اليوم الثاني من "أسبوع السينما الفلسطينية " والذي قام بتنظيمه كل من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية، من خلال فيلم عن الراحلة شيرين أبو عاقلة.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من السينمائيين والنقاد والإعلاميين الذين أشادوا بجودة الفيلم وما يناقشة من قضايا واقعية، وخلال الفعالية تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة" من إخراج "معن سمارة" ومدته 60 دقيقة وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، واستضاف خلالها مدير التصوير د. محسن أحمد.

يذكر أن الفعاليات قامت بتقديمها وإعدادها فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر.