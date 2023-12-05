شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى والسقا ومصطفى قمر ودنيا سمير غانم فى جنازة أشرف عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجوم أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفى قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامى رامى رضوان، حنان مطاوع، محمد رياض، داليا البحيرى، أحمد السعدنى، سيد رجب، وفاء عامر، في تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذى أقيمت منذ قليل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، حيث تم تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل ومقرر التوجه لمقابر الأسرة بطريق الواحات لدفنه هناك.

وحرص عدد كبير من الفنانين على المشاركة في تشييع جنازة أشرف عبد الغفور ومواساة ابنته ريهام، منهم أحمد بدير، ميرفت أمين، بشرى، دينا الشربينى، حلا شيحة، هنا شيحة، عمرو محمود ياسين، محمود الحدينى، محمد محمود عبد العزيز، نهال عنبر، ندا موسى محمد الصاوى، فتوح أحمد، والمخرج أحمد صقر الإعلامى عمرو الليثى، لقاء سويدان، ايهاب فهمى، محمد أبو داود، والفنان محمد على رزق، والمخرج أشرف فايق وآخرين.

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

أشرف عبد الغفور كان من أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات، كما يعد عبدالغفور أيضا من نجوم المسرح القومي ومن ابنائه المخلصين حيث قدم لهذا المسرح منذ التحاقه به عام 1963 وحتى الآن حوالي 35 مسرحية معظمها من الأعمال الهامة في تاريخ المسرح القومي مثل "سليمان الحلبي" و"ليلة مصرع جيفارا" و"وطني عكا" و"النار والزيتون".

أما فى السينما فلم يكن أشرف عبد الغفور، له حظ معها رغم انه خريج الدفعة الأولى من المعهد العالي للسينما، فقد بدأ مشواره معها مثل أي ممثل ناشئ في أدوار صغيرة تطورت الى أدوار بطولة ثانية بعدها تقطعت الاحبال بينه وبينها وفضل العودة الى بيته الأول وهو التليفزيون، وخلال هذه الرحلة لم تنقطع علاقته أبدا بالمسرح القومي.



ريهام-عبد-الغفور-تتلقى-واجب-العزاء



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها



ريهام-عبد-الغفور-في-جنازة-والدها-الفنان-أشرف-عبد-الغفور



ريهام-عبد-الغفور-وأحمد-رزق



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-ورانيا-السيد



ريهام-عبد-الغفور-وحنان-مطاوع-وكريم-فهمي



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