شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الغفور عملاق اللغة العربية أتقنها منذ بدايته الفنية فى الإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا أمس الأحد النجم القدير أشرف عبد الغفور، بعدما توفى فى حادث سير أليم، حيث كان ذاهبًا إلى منزل ابنته ريهام على الطريق الصحراوى.

أشرف عبد الغفور واحد من أشهر فنانى مصر والوطن العربى، فيعد واحدًا من عمالقة اللغة العربية في مصر، وقدم العديد من الأعمال باللغة العربية، فهو يتقن تلك اللغة في أعماله، وتعلم وتتلمذ على يد الإذاعى الكبير محمد الطوخى في بدايته الفنية.

وكشف عبد الغفور حبه للغة العربية منذ بداياته الفنية، لأنه أراد المشاركة في الأعمال الإذاعية المُسجلة في استديو الفنان والإذاعي محمد الطوخي الذي كان يُسجل فيه مسلسلات وأعمالًا فنية يُصدرها لكل المنطقة العربية.



اشرف عبد الغفور

وتحدث أشرف عبدالغفور عن قصة حبه مع اللغة العربية، في حوار أجراه مع الإعلامي عمرو الليثي في وقت سابق ، وعُرض منذ عدة أشهر ضمن حلقات برنامجه "واحد من الناس"، وحكى الراحل القصة التي بدأت منذ الشباب قائلًا: "علاقتي باللغة العربية" هي علاقة طالب الثانوية العامة باللغة العربية، لأني درست في كلية التجارة ثم المعهد العالي للسينما، ولكن مسألة حب اللغة العربية بالنسبة لي جاء بعدما انغمست في الشغل، والسر في الإذاعة، وكي أتقن الإذاعة عليّ إتقان اللغة العربية، وكلنا يعرف الأستاذ الإذاعي والفنان محمد الطوخيوكان له الفضل عليا في اتقان اللغة العربية .

وشيعت جنازة الفنان أشرف عبد الغفور ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد، ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى.

وتواجد في الجنازة أيضًا ميرفت أمين، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق، محمد محمود عبد العزيز، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،

رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عاماً اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنان على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها حيث رافقها كلاً من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، ايمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

الفنان الراحل رحل قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، اذ انتهى عبد الغفور من تصوير 80 % في أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20 % من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في العمل.