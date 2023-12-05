شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل دور أشرف عبد الغفور فى مسلسل "نقطة سودا" الذى رحل قبل استكماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صور عبد الغفور جزءًا كبيرًا من مشاهده في العمل خلال الأسابيع الماضية، ويجسد أشرف عبد الغفور في العمل شخصية "سراج" رجل أعمال لديه ابن يجسد دوره مؤمن نور، ويعود من أمريكا إلى مصر بعد مرورة بحادث ما يغير مجرى حياته.

وانتهى أشرف عبد الغفور من تصوير 80% في أحداث دوره في مسلسل "نقطة سودا" ويتبقى له 20% من ضمنهم مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل، والاقرب هو اجراء تعديلات على السيناريو بما يناسب عدم وجود الشخصية وذلك في اطار الدراما.

وتوفى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور مساء أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا اثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، حيث توفى عبد الغفور ونجت زوجته من الموت، وشيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على علي المشاركة في الجنازة ومواساة ابنة الفنان الراحل، ريهام عبد الغفور التي تعيش صدمة كبيرة منذ معرفتها بخبر الوفاة أمس الأحد.

ومن أبرز النجوم الذين شاركوا في الجنازة أحمد السقا، أحمد حلمى، مصطفي قمر، دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامى رامى رضوان، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، محمد رياض، دينا الشربينى، كريم فهمى، ميرفت أمين، وفاء عامر، حمزة العيلى، حسام داغر، أحمد بدير، أشرف زكى، ايهاب فهمي، بسمة، حلا شيحة، هنا شيحة، سلوى محمد علي، سهير المرشدى، محمود الحديني، المخرج أحمد شفيق.

كما شارك في الجنازة أيضاً محمد محمود عبد العزيز، شيرين، المنتج محسن البغدادى، الاعلامى عمرو الليثى، إيمان العاصى، داليا البحيرى، بشرى، سيد رجب، ندا موسى، نهال عنبر، هدى رمزى، لقاء سويدان، المخرج أشرف فايق، منير مكرم، محمد علي رزق، محمود الحديني، محمد أبو داوود، المخرج أحمد صقر، فتوح أحمد، محمد الصاوى،