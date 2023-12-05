شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمي .. شقيقة عمدة نيويورك من بدايتها لآخر أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الفنانة عايدة فهمي من أهم الفنانات اللاتي يمتلكن مسيرة كبيرة، سواء بالمسرح أو الدراما والسينما، فرغم ابتعادها لفترة إلا أنها عادت بقوة من خلال دورها بمسلسل "جزيرة غمام" التي قدمت فيه دور امرأة كفيفة، ثم توالت النجاحات مع دورها بمسلسل "سوق الكانتو" حينما لعبت شخصية دور والدة أمير كرارة.

عايدة فهمي خلال التقرير التالى نسلط الضوء عليها من خلال عدة معلومات عنها.

عايدة فهمى شقيقة عمدة نيويورك

لمن لا يعلم فإن الفنانة عايدة فهمي هي شقيقة الفنان الراحل سامى فهمي، والذى اشتهر بأعمال عديدة إلا أنه بعدما عاش في أمريكا اشتهر بلقب عمدة نيويورك، وذلك لمساعداته الكبيرة الذى يقدمها للمغتربين هناك، ورغم رحلته هناك إلا أنه أوصى أسرته بأن يُدفن بجانب والده ووالدته في الإسكندرية.



عايدة فهمى وشقيقها

عايدة فهمي وبداياتها الفنية

أكدت عايدة فهمي، خلال إحدى الندوات بالمهرجان القومى للمسرح، أن شقيقها سامى فهمي هو من وضع قدمها على بداية طريق المسرح، قائلة: "أعتز وأفتخر أنه ساعدني في الالتحاق بالمعهد فكان يؤمن بموهبتي، وجاء بي من الإسكندرية رغم رفض أبي وأمي، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية".

وتابعت: كان فخورا بي جدا وقال لي "اشتغلي على نفسك والدراسة هتفيدك جدا"، لكني لم أستطع الجلوس معه كثيرا لأنه قرر السفر لأمريكا بعد سنة تقريبا من التحاقي بالمعهد واستقر هناك لسنوات طويلة جدا، ودرس هناك الإخراج، وطوال فترة سفره كان يتابعني ويشجعني.

عايدة فهمي والعودة من خلال دور الخالة مليحة

عادت عايدة فهمي إلى التمثيل من جديد بعد فترة من الابتعاد خلال شخصية الخالة مليحة التي قدمتها ضمن أحداث مسلسل جزيرة غمام من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ونالت إشادات بعدما قدمت الشخصية باحترافية شديدة، ثم توالت نجاحاتها وآخرها مسلسل "صوت صورة".