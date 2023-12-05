شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات المتحدة.. جعفر العمدة وتحت الوصاية الأفضل في حفل "دير جيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على نصيب الأسد من جوائز دير جيست 2023 المقرر إقامته يوم السبت 23 ديسمبر الجارى في أحد فنادق التجمع، حيث فاز "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان وإخراج محمد سامى، بجائزة أفضل مسلسل، و"تحت الوصاية" بطولة النجمة منى زكى للمخرج محمد شاكر خضير على جائزة افضل مسلسل أيضاً .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

مسلسل "تحت الوصاية" عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدى، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين.