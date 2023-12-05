شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استوديوهات مارفل: روبرت داوني جونيور لن يعود من جديد لـ Iron Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس استوديوهات مارفل، كيفن فيج، الشائعات التي تفيد بأن الممثل العالمى روبرت داوني جونيور سيعود إلى عالم مارفل السينمائي (MCU)، وفي حديثه إلى Vanity Fair كشف فيج عن أن استديوهات لن تعيد ممثل Iron Man بعد مقتل الشخصية في Avengers: Endgame لعام 2019.

وقال فيج، مستشهداً بأداء داوني جونيور الأخير في دور Iron Man: "سنحتفظ بتلك اللحظة ولن نلمس تلك اللحظة مرة أخرى، لقد عملنا جميعًا لسنوات عديدة للوصول إلى ذلك، ولن نرغب أبدًا في التراجع عن ذلك بطريقة سحرية بأي شكل من الأشكال".



روبرت داوني جونيور

بالإضافة إلى ذلك، قال أنتوني وجو روسو، مخرجا فيلم Avengers: Endgame، إن داوني جونيور كان "مترددًا" في إعادة تصوير سطر واحد من الحوار بعد انتهاء مشاهده رسميًا،حيث صرح جو روسو "لقد قلنا وداعًا بالدموع في اليوم الأخير من التصوير، وهذا حرك الجميع عاطفياً، ولقد وعدناه بأن هذه ستكون المرة الأخيرة التي نجبره فيها على القيام بذلك، على الإطلاق".

وأضاف أنتوني روسو: "كان هذا أمرًا صعبًا بالنسبة له، أن يعود لـ هذه الشخصية للمرة الأخيرة، عندما عاد، كنا نقوم بالتصوير على المسرح المقابل مباشرة للمكان الذي أجرى فيه أول اختبار أداء لـ شخصية توني ستارك، لذلك تم تصوير سطره الأخير بدور توني ستارك على بعد بضع مئات من الأقدام من الاختبار الأصلي الذي حصل عليه وهو الدور".

لعب روبرت داوني جونيور مؤخرًا دور لويس شتراوس في فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان إلى جانب كيليان ميرفي وفلورنس بوج وغيرهم.