تراند اليوم : شاهد:اللبنانية ⁧‫نانسي عجرم‬⁩ تشعل أجواء مهرجان البحر الأحمر السينمائي‬⁩ في جدة

صحيفة الخليج 365: وثقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " x " ، تفاعل الفنانين معها خلال إحياء حفل Women in Cinema ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة .

وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع غناء الفنانة نانسي عجرم ، حيث وقفت الفنانة العالمية شارون ستون بجوار نانسي وظلت ترقص على أنغام أغنيتها "آه ونص " .

فيما تفاعلت عدد من الفنانات مثل اللبنانية نادين نجم والمصرية نبيلة عبيد ولبلبة ، وأيضا الرئيس التنفيذي محمد التركي ومجموعة من الشخصيات العربية والعالمية ، مع أغاني نانسي وظلوا يحيونها معبرين عن تميزها وحضورها .

وكان شهد مهرجان البحر الأحمر، مساء الجمعة، انطلاق فعالية المرأة في السينما "Women In Cinema"، بحضور نخبة كبيرة من فنانات عرب ونجمات هوليوود.