الموت يَفجع النجمتان وفاء وآيتن عامر في أحد أفراد العائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 03:50 صباحاً - توفي منذ ساعات قليلة، زوج نجلاء شقيقة الفنانتين وفاء عامر وآيتن عامر، حيث أعلنت شقيقتهمن داليا عن الخبر.

وفاة زوج شقيقة وفاء وأيتن عامر

وكتبت داليا عامر عبر حسابها الشخصي على فيسبوك :” إنا لله وإنا اليه راجعون، زوج أختي نجلاء في ذمة الله برجاء الدعاء”.

داليا شقيقة وفاء وآيتن عامر تعلن وفاة زوج شقيقتهن نجلاء عبر حسابها بموقع فيس بوك

وفاء عامر في جنازة الفنان أشرف عبد الغفور

وحرصت الفنانة وفاء عامر على حضور جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي ودع عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر حادث سير مروع، على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، ودفن بمقابر الأسرة على طريق الواحات.

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور جنازة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، والوقوف إلى جانب ابنته ريهام عبد الغفور ومواساتها، ومن أبرز الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وحلا شيحة ومي نور الشريف وأحمد حلمي ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وعدد آخر كبير من الفنانين.

وفاء عامر

انضمت النجمة وفاء عامر، إلى فريق عمل مسلسل “حق عرب” مع النجم أحمد العوضي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها، وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

أيتن عامر تحتفل بعيد ميلادها الـ37

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة آيتن عامر، بعيد ميلادها الذي وافق الاربعاء 22 نوفمبر المنقضي، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وعلقت عليها: “كل سنة وانا طيبة”.

وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن المتابعين، فـ جاء تعليق لقاء الخميسي: “عودة سعيدة، كتير جميلة”. ومي سليم: “عيد ميلاد سعيد”. بينما جاء تعليق وفاء عامر: “عيد ميلاد سعيد تونة”. وإنجي وجدان: “كل سنة وانتي طيبة يا حلوة” وبسمة وهبة: “عيد ميلاد سعيد يا تونا أتمنى لك كل التوفيق”.

يُذكر أن الفنانة أيتن عامر، وجهت رسالة لمتابعيها من خلال بث مباشر أقامته عبر حسابها الرسمي بموقع على “إنستجرام” لترد على متابعيها الذين يشنون هجومًا عليها.

الخليج 365

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