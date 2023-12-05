نيكولاس كيدج يعلن موعد اعتزاله وخطته الفترة المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الأمريكي نيكولاس كيدج قرب اعتزاله التمثيل، مؤكدا أنه يفكر في الابتعاد عن السينما خلال الفترة المقبلة وتجربة أشياء لم يفعلها من قبل طوال مسيرته الفنية.

وقال نيكولاس كيدح في مقابلة مع موقع "Variety": "أشعر أنني قلت كل ما أريد قوله على شاشة السينما، وأعتقد أنني طورت أدائي الفني قدر المستطاع، أمامي 3 أو 4 أفلام وسأقول وداعا بنبرة صوت عالية".

وتابع النجم العالمي حديثه بطريقة مؤثرة قائلا: "بصراحة شديدة أريد أن أقضي بعض الوقت مع عائلتي، والدي توفي وهو في الـ 75 من عمره وعندما قمت بالعملية الحسابية اكتشف أنه من المرجح لدي 15 عامًا للحاق به".

وأكد نيكولاس كيدج أنه يريد قبل أن تنتهي حياته أن يقدم مسلسلات تلفزيونية، لا سيما وأنه لم يعمل في التلفزيون طوال مسيرته الفنية التي امتدت إلى 30 عاما وقدم خلالها ما يقرب من 100 فيلما.

يذكر أن النجم العالمي بدأ يتعافي بعد سلسلة من الإخفاقات، وسيعرض له في 2024 الجزء الثاني من فيلم الجريمة والإثارة "Lords of War" والذي أنتج الجزء الأول منه عام 2005.

