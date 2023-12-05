صلاح عبدالله عن رحيل أشرف عبد الغفور: "سيرته هتفضل على كل لسان"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

نعي الفنان صلاح عبدالله، الفنان أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز 81 عامًا.

ونشر "صلاح" صورة للراحل برفقة ابنته "ريهام" عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "أرجوكم أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء لأشرف عبد الغفور.. من كتر حبي ليكم وفيكم اخترت الصورة دي، ربنا يصبرك ويقدرك يا بنتي، أبوكي يا ريهام كان فنان عظيم رائع وإنسان أروع".

واستكمل: "أبوكي يا ريهام كان واحد من أشرف وأنضف الناس اللي قابلتهم في حياتي، لأ أبوكي يا ريهام ماكنش وأبدًا ما هيكون كان، لأن سيرته العطرة الجميلة هتفضل على كل لسان، والسيرة أطول من العمر يا حبيبتي".

وأضاف: "ألف رحمة ونور يا أستاذ الأساتذة يا أشرف يا عبد الغفور الرحمن الرحيم في الجنة ونعيمها بإذن الله تعالى يا غالي".

يذكر أن، صلاح عبدالله عرض له مؤخرًا مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.



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