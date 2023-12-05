معهد الفيلم البريطاني يمنح كريستوفر نولان أعلى وسام لإسهاماته السينمائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت إدارة معهد الفيلم البريطاني، اليوم الإثنين، عن منح المخرج الإنجليزي كريستوفر نولان زمالة المعهد وهو أعلى وسام يتم منحه من قبل المعهد تقديرًأ لإنجازاته الاستثنائية ومساهمته الهائلة في صناعة السينما.

ونشرت الصفحة الرسمية لمعهد الفيلم البريطاني على "فيس بوك" خبر التكريم، وعلقت: "سيتم تكريم كريستوفر نولان ومنحه زمالة المعهد تقديرًا لمساهمته الهائلة في السينما كواحد من أكثر مخرجي الأفلام نجاحًا وتأثيرًا في العالم، وسيتم منح الزمالة في فبراير 2024 حيث ينضم نولان إلينا لإجراء محادثة في مقر المعهد".

وعرض للمخرج كريستوفر نولان مؤخرًا فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer" وحقق نجاحًا جماهيريًا ونقديًا فاق كل التوقعات بإيرادات عالمية بلغت 950 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار، وسط إشادات نقدية بمستوى الفيلم فنيًا واصفين إياه كونه أحد أهم أفلام 2023.

وعلى الرغم من مسيرته الإخراجية القصيرة وصغر سنه إلا أن كريستوفر نولان أثبت كونه أحد أهم المخرجين حول العالم ورشحت أفلامه للعديد من الجوائز العالمية منها ترشحه لـ 5 جوائز أوسكار ولم يفز بأي منها وسط توقعات بقرب فوزه بجائزة الأوسكار الأولي له بمسيرته.

يذكر أن، كريستوفر نولان يشرف على كتابة فيلم التشويق والغموض "Memento" وهو الفيلم الذي قام بإخراجه عام 2000 ويعاد إنتاجه مرة أخري والمقرر عرضه تجاريًا خلال عام 2024.