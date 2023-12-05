شكرا لقرائتكم خبر عن ميريل ستريب وأوبرا وينفرى مع سيلينا جوميز فى حفل متحف الأكاديمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت سيلينا جوميز مع عدد من المشاهير حول العالم أثناء حضورهم مراسم حفل متحف الأكاديمية السنوي في لوس أنجلوس، وذلك بعدما حضرت كيندال جينر وهايلى بيبر، بالإضافة إلى نجوم بحجم ميريل ستريب والمذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى.



سيلينا جوميز

من جهة أخرى كانت حضرت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز حفل زفاف صديقها السابق صامويل كروست في قصر في كونديكورت، فى باريس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وظهرت جوميز مرتدية ثوب أسود، مع زوج من الأحذية السوداء ذات الكعب العالي ومعطف أسود من الفرو.

ولكن رغم من إعلان جوميز دعمها الكامل لقضية الفلسطينية والتبرع لها، إلا أنه انتشر فيديو من حفل الزفاف الذى يظهر فيه العريس وضيوفه وهم يرقصون تحت علم إسرائيل.



هايلى بيبر

وبينما لم تظهر جوميز في الفيديو وافترض الكثيرون أنها كانت حاضرة خلال رقصة الزفاف الصهيونية، إلا أن البعض من محبى المغنية العالمية، دافعوا عنها وأشاروا إلى مغادرتها في بداية الحفل، وقبل ظهور العلم.



دوا ليبا

وكان أعلن الكثير من المشاهير حول العالم، خلال الفترة الماضية، تضامنهم مع أهالى غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب عليهم، والتى نتج عنها تدمير منازلهم وقتل أطفالهم وتشريد أسرهم، ولعل أحدث المشاهير الذين أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين، هى المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، حيث كشفت شركة Rare Beauty، وهى شركة مستحضرات تجميل تملكها المغنية الشهيرة، من خلال منشورها على موقع "إنستجرام" تبرعها للأطفال الفلسطينيين فى غزة المتضررين من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع foxnews.