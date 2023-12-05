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تراند اليوم : شاهد.. الفنانة "وفاء عامر" تنفعل على صحفية في جنازة أشرف عبدالغفور:" واحدة عندها متوفي هقولها إيه؟"

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صحيفة الخليج 365: انفعلت الفنانة المصرية وفاء عامر، على صحفية طلبت منها توجيه كلمة إلى مواطنتها الفنانة ريهام عبد الغفور خلال جنازة الفنان أشرف الغفور.

وأظهر الفيديو، وفاء عامر تغادر الجنازة ولكن صحفية قطعت طريقها لتسألها، قائلة:"كلمة لريهام.. كلمة لريهام".

وردت وفاء عامر بغضب على الصحفية، قائلة:"واحدة عندها متوفي هقولها إيه؟.. افتحيلي الطريق خليني أجيب العربية الله يسترك"

الجدير بالذكر أن الفنان المصري أشرف عبد الغفور، توفي يوم الأحد إثر تعرضه لحادث مروري هو وزوجته، فيما أصيبت ابنته ريهام عبد الغفور بانهيار شديد ولم تتوقف عن البكاء منذ توجهها إلى المستشفى.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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