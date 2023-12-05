والت ديزني .. الرجل الذي لن يُنسى أبدًا

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد والتر إلياس ديزني المولود في مثل هذا اليوم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1901 في شيكاغو، إلينوي، وهو ابن فلورا ديزني (née Call) وإلياس ديزني، وهو مزارع ورجل أعمال كندي المولد.

كان لديه أصول أيرلندية وألمانية وإنجليزية، انتقل والت مع والديه إلى مدينة كانساس سيتي في سن السابعة، حيث أمضى معظم طفولته، في سن السادسة عشرة، خلال الحرب العالمية الأولى، زيف عمره للانضمام إلى الصليب الأحمر الأميركي، وسرعان ما عاد إلى وطنه، حيث حصل على منحة دراسية لمعهد كانساس سيتي للفنون، هناك التقى بزميله رسام الرسوم المتحركة، أوب إيوركس، وسرعان ما أنشأ الاثنان شركتهما الخاصة.

في أوائل العشرينيات من القرن الماضي، قاموا بعمل سلسلة من الرسوم المتحركة القصيرة لسلسلة مسرح نيومان بعنوان "Newman's Laugh-O-Grams"، لكن سرعان ما أفلست شركتهم.

ثم ذهب الاثنان إلى هوليوود في عام 1923، وبدأ العمل على مسلسل جديد يدور حول فتاة صغيرة تسافر إلى عالم شخصيات الرسوم المتحركة، بعنوان "أفلام أليس الكوميدية" وتم توزيعها بواسطة إم جي وينكلر (مارجريت)، تم دعم والت ماليًا فقط من قبل وينكلر وشقيقه الأكبر روي أو ديزني، الذي ظل شريكه التجاري لبقية حياته، وتم إنتاج المئات من أفلام "أليس الكوميدية" بين عامي 1923 و1927، قبل أن تفقد شعبيتها.

بدأ والت بعد ذلك العمل على مسلسل يدور حول شخصية رسوم متحركة جديدة، أوزوالد الأرنب المحظوظ. كانت هذه السلسلة ناجحة، ولكن في عام 1928، اكتشف والت أن إم جي وينكلر وزوجها تشارلز مينتز، قد سرقوا حقوق الشخصية منه. لقد سرقوا أيضًا جميع رسامي الرسوم المتحركة، باستثناء Ub Iwerks. بينما كان والت يستقل القطار إلى المنزل، بدأ بالرسم على قطعة من الورق. وكانت نتيجة رسومات الشعار المبتكرة هذه فأرًا اسمه ميكي. مع قيام والت وأوب فقط بالتحريك، وزوجة والت ليليان ديزني (ليلي) وزوجة روي إدنا ديزني بالحبر في خلايا الرسوم المتحركة، تم إنتاج ثلاثة رسوم كاريكاتورية لميكي ماوس بسرعة. لم يتم بيع الأولين، لذلك أضاف والت صوتًا متزامنًا إلى الأخير، Steamboat Willie (1928)، وتم التقاطه على الفور. مع قيام والت بأداء صوت ميكي، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا لأول مرة. تبع ذلك العديد من الرسوم الكاريكاتورية، ولم يتوقف عن خلق أفكار جديدة.

في عام 1929، أنشأ "Silly Symphonies"، وهي سلسلة رسوم متحركة ليس لها طابع مستمر، لقد كانوا نجاحا آخر. واحد منهم، الزهور والأشجار (1932)، كان أول رسم كاريكاتوري يتم إنتاجه بالألوان وأول رسم كاريكاتوري يفوز بجائزة الأوسكار؛ آخر، ثلاثة خنازير صغيرة (1933) ، كان شائعًا جدًا لدرجة أنه غالبًا ما تم تصنيفه أعلى من الأفلام الطويلة المصاحبة له. توقفت The Silly Symphonies عن الظهور في عام 1939، لكن ميكي وأصدقائه (بما في ذلك ميني ماوس ودونالد داك وجوفي وبلوتو وغيرهم الكثير) كانوا لا يزالون أقوياء وما زالوا يتمتعون بشعبية كبيرة.

وفي عام 1955 افتتح مدينة ملاهي في جنوب كاليفورنيا: ديزني لاند. لقد كان مكانًا حيث يمكن للأطفال وأولياء أمورهم ركوب الخيل والاستكشاف والالتقاء بشخصيات الرسوم المتحركة المألوفة، كل ذلك في بيئة نظيفة وآمنة. لقد كان نجاحًا كبيرًا آخر. أصبح والت أيضًا واحدًا من أوائل منتجي الأفلام الذين دخلوا عالم التلفاز، من خلال سلسلته عالم ديزني السحري (1954) والتي بدأها في عام 1954 للترويج لمتنزهه الترفيهي. كما أنتج نادي ميكي ماوس (1955) وزورو (1957). وفوق كل ذلك، خرج والت بالفيلم الموسيقي الخيالي الفخم "ماري بوبينز" (1964)، الذي مزج بين الحركة الحية والرسوم المتحركة. يعتبره الكثيرون أعظم أعماله. وحتى بعد ذلك، واصل والت المضي قدمًا، مع خطط لبناء متنزه ترفيهي جديد ونموذج تجريبي لمدينة في فلوريدا.

​​​لكنه لم يعش ليرى ذروة تلك الخطط. في عام 1966، أصيب بسرطان الرئة نتيجة لتدخينه المستمر طوال حياته. توفي بنوبة قلبية بعد جراحة السرطان في 15 ديسمبر /كانون الأول، 1966 عن عمر يناهز 65 عامًا، ولكن يبدو أن وفاته لم تكن قادرة على إيقافه، واصل روي خططه لبناء مدينة ملاهي فلوريدا، وتم عرضها لأول مرة في عام 1971 تحت اسم عالم والت ديزني، تستمر شركته في الازدهار، ولا تزال تنتج أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الحركة الحية وتشرف على الإمبراطورية التي لا تزال تنمو والتي بدأها رجل واحد: والت ديزني، الذي لن يُنسى أبدًا.