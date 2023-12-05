ظافر العابدين يعرب عن فخره بعرض فيلمه "إلى ابني" في مهرجان البحر الأحمر .. وهذه قصته

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل التونسي ظافر العابدين، صوراً جديدة له عبر حسابه الشخصي، وظهر ببدلة سوداء أنيقة مع ربطة بابيون سوداء و علق كاتباً : "من الريد كاربت الخاصة بفيلم "إلى ابني" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي"

وقد أعرب الممثل التونسي، عن فخره بعرض فيلمه "إلى ابني" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.



وقال: "فخور بتقديم ثاني أفلامي كمخرج في المهرجان الوليد، وأتمنى أن ينال استحسان الجمهور الحضور".

وأضاف : "جائتني الفكرة عندما زرت المملكة العربية السعودية العالم الماضي وتحديدا منطقة أبها".

وقد أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن العرض الأول لفيلم "إلى ابني" وهو من تأليف وإخراج وبطولة الممثل التونسي ظافر العابدين، ويشاركه البطولة كل من الممثلين السعوديين إبراهيم الحساوي، سمر شيشة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، بالإضافة إلى الممثل الأردني آدم أبو سخا، والممثلة البريطانية إميليا فوكس .

وقد علق ظافر العابدين على أحداث الفيلم مؤخرًا ، قائلاً: أنه استوحى أداءه ودوره من تجربته الشخصية "مِن موقعي كأبّ، أفكر دائماً في كيفية مساعدة الطفل لتسخير كامل إمكانياتهم بغية تحقيق الأفضل لهم، وذلك من دون السيطرة على حياتهم أو إملاء خطط مستقبلهم". وأضاف العابدين: "إن ترابط الأسرة أمر مهم للغاية لدرجةٍ قد تذوب فيه الاحتياجات والأحلام الفردية، أو لربما تُنسى في بعض الأحيان".

وأضاف قائلاً : "تبقى الأسئلة الأهم هي: هل يمكن لنا اعتناق التقاليد في وقت نبقى فيه منفتحين على الحداثة؟ وهل نستسلم للظروف ونتقوقع في منطقة السلامة والراحة عندما تواجهنا ظروف من شأنها تغيير مجرى حياتنا بأكمله؟ أم هل نواصل تطوّرنا كأشخاص؟ باختصار، يطرح فيلم "إلى ابني" جميع تلك التساؤلات ويضع أمام المشاهدين ما تفرزه من تحديات".

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية فيصل (ظافر العابدين)، وهو مواطن بريطاني من أصل سعودي يعيش في لندن مع ابنه آدم (زهر) البالغ من العمر سبع سنوات. وبعد عدة أعوام من وفاة زوجته أنجيلا، يقرر فيصل فجأة ترك وظيفته وحياته في المملكة المتحدة، والعودة بصحبة ابنه إلى المملكة العربية السعودية التي غادرها قبل نحو 12 عاماً حين ترك مدينته أبها، وشقيقتيه نورا وشهد، وشقيقه الأصغر فارس، ووالده ابراهيم.

رغم سعادة الجميع برؤيته يعود مجدداً، إلا أن والده ابراهيم لا يستطيع أن يغفر له ترك أسرته متحدياً رغبته، وساعياً لتحقيق أحلامه الخاصة في إنشاء حياة له في العالم الغربي، لذا يشكّك ابراهيم في دوافع فيصل للعودة معتقداً بأن فيصل يخفي جانباً من القصة التي لم تُروَ كاملة. فهل ستغير عودة فيصل الأسرة إلى الأبد؟

ويعد فيلم "إلى ابني" الفيلم الثاني لظافر العابدين في الإخراج، وذلك بعد فيلمه التونسي "غدوة" في عام 2021، والذي لعب كذلك بطولته وشارك في كتابته وإنتاجه، وكان عرضه الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 حيث فاز بجائزة FIPRESCI لأفضل فيلم في المسابقة الدولية.