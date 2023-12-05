موعد ومكان عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

محمد اسماعيل - القاهرة - يقام مساء غد الثلاثاء، عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا إثر تعرضه لحادث مروري على الطريق الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وتتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء غدًا الثلاثاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وشيع جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، ظهر اليوم الإثنين، لمثواه الأخير إلى مقابر الأسرة على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء منهم الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد حلمي، الفنانة بسمة، الفنان أحمد رزق، الفنان كريم فهمي.

الفنان أشرف عبدالغفور قدم أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

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