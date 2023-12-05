شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تنشر صورة تجمعها بمُجسم لمفيد فوزى بمناسبة ذكرى رحيله الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على إحياء ذكرى رحيل المذيع الكبير مفيد فوزى، حيث نشرت صورة تجمعها بمجسم له على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" علقت عليها: "عدت سنة ولسه أنت في البال.. صديقي الكاتب والإعلامي الكبير مفيد فوزي سبت فراغ كبير في حياتنا.. في ذكراك نفتكر أحلى معاني الصداقة العظيمة، ربنا يرحمك".



نبيلة عبيد

وكانت نبيلة عبيد قد قالت لـ"الخليج 365" خلال تصريحات سابقة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنها لا تتمنى في هذا اليوم سوى أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والأمان والسلام مثله مثل بقية شعوب العالم.

وأضافت نبيلة عبيد أن أهل فلسطين يستحقون السلام، وأن يعيشوا حياة طبيعية مثل كل شعوب العالم، ولا يجوز أن نكون في 2023 ولا تزال فلسطين وأهلها تحت الاحتلال، آن الأوان أن تعود الأرض لأصحابها وأن ينعم أطفال غزة بالحب والدفء والسلام والطمأنينة، هؤلاء الأطفال ممن ليس لهم أي ذنب في شىء ويدفعون أرواحهم.