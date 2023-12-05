شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى بورتمان تبعث رسالة خاصة لـ جوليان مور بمناسبة عيد ميلادها الـ63 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بثت نجمة هوليود ناتالى بورتمان رسالة إلى جوليان مور بمناسبة عيد ميلادها الـ 63 قالت فيها: "أتمنى عيد ميلاد سعيدا لكِ، لقد أحببت العمل معك في فيلمنا الأخير December may"، وذلك بعدما عادا من جديد للعمل سوياً بهذا الفيلم الذى يقوما ببطولته معاً، فى رسالة نشرتها المواقع الأجنبية ومنها ديلى ميل.

جدير بالذكر أن جوليان مور ظهرت مؤخرا وهي تسير في شوارع مدينة نيويورك، بعدما تم الكشف مؤخراً عن اسمها كأحد المنافسين على جوائز أحسن ممثل مساعد بجوائز الأوسكار خلال الدورة المقبلة.



جوليان وناتالى

جوليان مور بدت فى قمة جمالها ولم تتأثر ملامحها بمرور السن، إذ بدت في قمة شياكتها فى سن 62 عاما.

وكانت أيقونة هوليود جوليان مور قد ظهرت فى وقت سابق مع زوجها بارت فرووندليش وابنتهما ليف في مدينة نيويورك، وخطفت الأنظار بسبب الشبه الكبير مع والدتها، وذلك بعدما خطفت جوليان مور الأنظار بصورة كبيرة طوال الفترة الماضية بظهورها ضمن أهم الفعاليات السينمائية على مستوى العالم، سواء بمهرجان فينسيا فى العام الماضى أو مهرجانات أخرى.