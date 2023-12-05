ريهام حجاج تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "صدفة" .. وهذا موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - بدأت الممثلة المصرية ريهام حجاج بتصوير مسلسلها الجديد "صدفة"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الممثلين .

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022، ومسلسل لما كنا صغيرين.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام مسلسل "جميلة"، وعرض العام الماضي، وشارك فيه عدد كبير من الممثلين منهم عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وصبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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