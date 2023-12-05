ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر الجمهور مجموعة صور من إطلالتها في حفل "حفل متحف الأكاديمية" الذي أقيم ليلة أمس، وصدمت المتابعين بإطلالتها الفاضـ حة.

وإرتدت كيندال جينر فستاناً طويلاً وضيقاً مع ذيل طويل باللون البرتقالي، شفاف وظهر تحته جسمها كما هو.

وفي وقت سابق، هنأت كايلي جينر شقيقتها عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، بعيد ميلادها وأحدث حالة من الجدل.

وفي التفاصيل أرسلت كايلي باقة من الورود لشقيقتها، كتب عليها "عيد ميلاد سعيد بعيدك الـ 30"، بالرغم من أن كيندال تبلغ الـ 28 عاماً، وتساءل الجمهور هل كايلي لا تعرف عمر شقيقتها الحقيقي؟

كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة فاضـ حة لـ كيندال جينر.. هكذا بدت بالشفاف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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