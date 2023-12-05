ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الإماراتية احلام على الجمهور برفقة زميلتها الفنانة السورية أصالة بفيديو تشويقي لحفلهما سوياً في دبي.

وأحدثت الفنانتان حالة من الجدل، بسبب إعتمادهما فلتر للتجميل غريب للغاية، ويجعل الوجه يبدو غير مألوفاً.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: "انتظرونا في دبي دار الحي لي عناها الشيبه يرد صبي اتحداكم انها اجمل الليالي بنغني مع بعض اغاااااني ولامره تغنت اللي مابيحضر بيفوووووته والحقيقه غير التصوير احجزوا قبل السولد أوت في قاعه كوكا كولا ارينا مع الشركه الكبيره لم تتبقى الكثير من المقاعد عجلوووووووا ليست ككل الليالي #ليلة_الملكات".

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام وأصالة تحدثان بلبلة بأحدث ظهور لهما.. إعتمدا "فلتر" غريب للغاية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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