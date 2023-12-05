مهند الحمدي يكشف عن وظيفته قبل الشهرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الممثل السعودي مهند الحمدي الجمهور بكشفه عن الوظيفة التي كان يعمل بها في صغره، اذ نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وقال: "ايام الدراسة كنت اشتغل في مطعم وكنت أطمح اصير ويتر".



ونال كلامه اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أحبّوا فيه اصراره وثقته بنفسه وجرأته.

على صعيد آخر أعلن مهند الحمدي زواجه على حبيبته مدونة الموضة اللبنانية الجميلة فرح مراد وشارك مجموعة من الصور التي تم التقاطها لهما من عقد القران، أرفقها بتعليق : "بعد رحلة طويلة من المراجعات… الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ‏تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها وشاء ربي أن تكون نصيباً لي وأكون نصيباً لها، ‏اللهم أجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".