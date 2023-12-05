رانيا محمود ياسين : "والدي كان يرفض إني أشتغل بالواسطة" .. وتلوم هؤلاء الأشخاص لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - صرحت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين، بأنها تلوم بعض من صناع الأعمال الفنية على استهداف مجموعة من الأشخاص للمشاركة في أعمال لمجرد أن لديهم الكثير من المتابعين على صفحاتهم الشخصية.



وأضافت رانيا :" في بلوجر بيبقى عنده محتوي تاني يوم نلاقيه بيشارك في عمل فني، أنا والدي الله يرحمه كان بيرفض رفض جامد أنه يكلملي حد أشتغل معاه بالواسطة".

وتابعت، أن والدها الراحل محمود ياسين، لم يساعدها في مشوارها الفني، وكان يرفض رفضاً قاطعاً أن يتوسط لها لكي تشارك في عمل فني: "والدي كان بيقولي مينفعش أقول لحد هات بنتي تشتغل.. في مسلسل اسمه سلالة عابد المنشاوي.. وكان في دور لبنت وولد من سني وسن عمرو أخويا، المنتج قال لأبويا هنجيب أولادك قاله أنا مليش دعوة هاتهم أنت بمعرفتك أما مليش علاقة بالموضوع ده".

جاء هذا الحوار خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية المصرية نهال طايل.