شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل BERLIN يعيد شخصيتين من la casa de papel .. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن إثارة مسلسل la casa de papel مستمرة مع الجزء الذى يتناول شخصية BERLIN والذى تم الإعلان عنه مؤخرا، وهو الجزء الذى يشهد عودة شخصيتين من شخصيات الأجزاء السابقة من المسلسل الشهير وهما شخصية المحققتين راكيل واليسيا اللتين اشتهرتا بخلافاتهما الواسعة خلال أجزاء المسلسل الماضى، وهو ما يبدو أن مسلسل برلين سيشهد التعرض لأصول هذا الخلاف وعلاقة محققتي الشرطة.



راكيل

هذا وما أن أعلنت منصة نتفليكس عن عرض مسلسل باسم BERLIN حتى شعر عشاق مسلسل la casa de papel بفرحة عارمة بسبب معرفتهم بمشاهدة عمل جديد يتطرق لأحد أبرز شخصيات السلسلة الأشهر خلال الآونة الأخيرة على مستوى الدراما، وذلك من خلال شخصية BERLIN شقيق البروفيسور والذى توفى بالحلقة الأخيرة من الجزء الأول.



اليسيا

BERLIN الذى نالت شخصيته جماهيرية عريضة على مستوى العالم بفضل أدائه المميز وشخصيته المحورية بالأحداث سيتم عرض مسلسل خاص عنه بدأ العد التنازلى لعرضه، وسيكون في نهاية الشهر المقبل وتحديداً يوم الـ 29 من ديسمبر العام الجارى، يقود فيه التخطيط لسلسلة من الجرائم المشوقة لجمهور العمل.



مسلسل برلين