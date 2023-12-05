شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" يسافرون إلى المغرب لتصوير عدد من المشاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر أبطال مسلسل "ألف ليلة وليلة" إلى دولة المغرب الأيام المقبلة لتصوير عدد من المشاهد هناك، وهو العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج إسلام خيرى، وإنتاج أروما أستديوز وميديا هب، ومن المقرر أن يسافر للتصوير كل من ياسر جلال بطل العمل، والفنانة تارا عماد، والفنان أحمد بدير، والفنان مجدى بدر، وأخرون.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"من إنتاج شركتى ميديا هب وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين مقرر إعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار.

وقدم ياسر جلال فى رمضان الماضى، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وشارك فى بطولته مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

ودارت أحداث المسلسل حول عمرو (ياسر جلال) المتزوج من عاليا (داليا مصطفى) ويعيشا حياة مستقرة مع ابنائهما، ويتورط عمرو في علاقة مع بثينة (مى عمر) - الزوجة السابقة لشريكه وصديق عمره أمجد (مراد مكرم) ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور حيث يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.