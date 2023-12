عودة “الأسطورة” ويل سميث الى الحياة من جديد جنبًا الى جنب مع مايكل جوردان

أكّد الممثل ويل سميث عودته الى الجزء الثاني من فيلم “I Am Legend” او ” أنا أسطورة” الى جانب الممثل مايكل بي. جوردان في تصريح له على هامش حضوره مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة العربية السعودية. وكشف سميث عن لقاء قريب سيجمعه بالممثل جوردان، مشيرًا الى ان سيناريو الفيلم قد أصبح جاهزًا، لكنه تراجع ممازحًا عن إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعن دوره في شخصية روبيرت نيفيل التي من المحتمل ان تبقى على قيد الحياة بعد ترجيح موتها في الجزء الأوّل من الفيلم، أوضح سميث ” لكي تفهم ذلك عليك ان تكون هاويًا حقيقيًّا لفيلم “أنا أسطورة”. وتابع “في النسخة الأصلية للرواية لا يموت البطل بل يسعى للبقاء على قيد الحياة بعكس النهاية البديلة للفيلم الأصلي. لا أستطيع ان أضيف المزيد، ولكن مايكل بي. جوردان سيكون حاضرًا في الفيلم”.

بدوره زوّد الكاتب أفيكا جولدسمن تفاصيل إضافية عن تطورات الجزء الثاني من الفيلم الخيالي العلمي، كاشفًا ان الأفلام مقتبسة عن رواية ريتشارد ماتيسون التي صدرت في العام ١٩٥٤ بالعنوان نفسه، مضيفًا” لقد عدنا الى النسخة الأصلية من كتاب ماتيسون والنهاية البديلة المتناقضة مع الأصلية التي طرحت في الفيلم. تحدّث ماتيسون عن زمن الإنسان على الكوكب مع بلوغ الكائنات الحية فيه نهاية العالم. هذا مشهد مثير نسعى الى اختباره. سنكون اكثر وفاءً للنص الأصلي”. وتابع الكاتب ” سلسلة ” The Last Of Us ” هي من دفعتني الى إعداد الجزء الثاني. فأنا مهووس بالفيلم بعد رؤية القيامة. سترون كيف ستطالب الأرض بالعالم، وماذا سيحصل عندما سيفرغ هذا العالم من من محتلّه الرئيسي، الإنسان. سيحصل ذلك تحديدًا في نيويورك. لا أعلم ان كانوا سيتسلقون الـ Empire State Building”، ولكن ثمة احتمالات الى ما لا نهاية”.