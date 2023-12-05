أعرب الفنان السعودي علي المدفع عن سعادته البالغة بقرار رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتكريمه في موسم الرياض 2023.
وقال المدفع في لقاء تلفزيوني: “شعوري لا يوصف، وأكاد أطير من الفرحة والسعادة والبهجة. جاءني شيء ما لم أتوقعه أبدًا، وأشكر أبو ناصر على هذه اللفتة الكريمة”.
وأضاف المدفع: “رغم فقداني للبصر قبل سنتين، إلا أن زملائي رفضوا اعتزالي التمثيل، وواصلوا دعمي حتى الآن”.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن تكريم الفنان علي المدفع في موسم الرياض، حيث قال: “سنكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بجائزة مميزة لعطائه الممتد من سنوات. تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تعليق الفنان علي المدفع بعد إعلان تركي آل الشيخ بتكريمه في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.