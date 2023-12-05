شاهد تعليق الفنان علي المدفع بعد إعلان تركي آل الشيخ بتكريمه في موسم الرياض

أعرب الفنان السعودي علي المدفع عن سعادته البالغة بقرار رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ بتكريمه في موسم الرياض 2023.

وقال المدفع في لقاء تلفزيوني: “شعوري لا يوصف، وأكاد أطير من الفرحة والسعادة والبهجة. جاءني شيء ما لم أتوقعه أبدًا، وأشكر أبو ناصر على هذه اللفتة الكريمة”.

وأضاف المدفع: “رغم فقداني للبصر قبل سنتين، إلا أن زملائي رفضوا اعتزالي التمثيل، وواصلوا دعمي حتى الآن”.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ أعلن عن تكريم الفنان علي المدفع في موسم الرياض، حيث قال: “سنكرم الفنان السعودي الكبير علي المدفع في حفل جوي بجائزة مميزة لعطائه الممتد من سنوات. تكريم السعودي له طعم خاص في قلبي وسعادة لا توصف”.