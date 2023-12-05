شكرا لقرائتكم خبر عن "بحبك اكتر من نفسى".. آخر رسالة من محمد السباعى لوالدته ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى، تجمعها علاقة صداقة و حب وتقدير بينها و بين نجلها المخرج والمنتج محمد السباعى، وكان دائما يعبرعن حبه وامتنانه لها وأنها أجدع وأطيب أم فى الدنيا .

وفى شهر يونيو الماضى، وجه محمد السباعى رسالة شكر لوالدته ونشر مجموعة صور لهما في فيديو عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" وفى أحلي حاجة حصلت وممكن تحصل في الدنيا.. سبب كل حاجة حلوة فيا وفي حياتي.. أجمل وأرق وأحن وأطيب وأجدع أم في الدنيا بحبك وبحترمك وبقدرك كأنسانة قبل حبي ليكي علشان أمى".

وتابع:" شكرا للي علمتني الرجولة و المسؤولية مع اني طلعت عينها.. شكرا للي ربتني علي الاحترام و الذوق.. شكرا علشان احساس الأمان اللي بحسه بمجرد ما اسمع صوتك.. شكرا لأنك خلتيني امشي دائما رافع راسي و فخور بيكي و بكلام الناس عنك.. شكرا علشان حاربتي دائما علشان فنك و عمرك ما قبلتي اي ضغط او ظروف لتغيير شخصيتك او قراراتك.. شكرا لحكمتك و رزانتك اللي العالم كله نفسه يبقي زيك فيها.. شكرا لمساعدتك دائما ليا رغم استهتاري كتير و انا صغير".

واختتم رسالته، قائلا:" شكرا لأني مهما كنت بعمل ايه و بنتخانق او تزعقيلي، بس عمرك ما حسستيني انك مش بتحبيني مهما عملت.. و دائما عارف غلاوتي عندك اللي مفيش زيها في الدنيا شكرآ علي الدلع اللي محدش في الدنيا ادلع زيه.. وشكرا علي حضنك اللي بيحسسني اني في الجنة.. شكر الي من علمتني الحب انتي احلي رزق ربنا ممكن يرزق بيه حد.. انا بحس ان ربنا بيحبني علشان اختارني ابقي ابنك.. بحبك اكتر من نفسي و من الدنيا و ما فيها الحمد لله علي نعمة الهانم بنت الهانم الحمد لله علي أجمل أم في الدنيا".





ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.