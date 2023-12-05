شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده ودنيا سمير غانم وبشرى ينعين المنتجة ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، وحرص عدد من نجوم الوسط الفني على نعيها والدعاء لها بالرحمة، منهم الفنانة دنيا سمير غانم التي نشرت صورة للراحلة تجمعها بابنتها ناهد السباعي، معلقة عليها: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".



دنيا سمير غانم

كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".



بشرى

بينما نشرت الفنانة فيفي عبده صورة للراحلة، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يا رب و يصبر أهلها وأحبابها، خالص العزاء و برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".



فيفي عبده

وكانت الفنانة آية سماحة أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث كتبت: "لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى