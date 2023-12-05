شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى وماجدة خير الله ينعيان ناهد فريد شوقى: سيدة عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى كل من الناقد طارق الشناوى والناقدة ماجدة خير الله، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب طارق الشناوى، قائلا:" ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت علي الابداع في زمن السبهللة ابنة الملك فريد شوقي والاسطورة هدي سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي غادرتنا قبل قليل وقفت دائما علي الحافة …حافة الخطر انفقت كل ما لديها علي الفن وكادت ان تدفع ثمن جرأتها بالسجن".

وأضاف :" لانها صرفت اكثر مما تملك من اموال الا انها لم تعرف سوي المغامرة حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدي سلطان بفريد شوقي وكيف امتدت لما بعد الطلاق لدي الكثير الذي ارويه ولكني لم استأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز ان انشره بدون استئذان".



طارق الشناوى

أما الناقدة ماجدة خير الله، قالت:" قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتي لاتبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق، وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان اسوان لأفلام المرآه، في ندوه لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية وتتحدث بوعي عن مشاكل الانتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي اوقفتها عن استكمال دورها كمنتجه".

وتابعت:" أتمني أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع ازمة فراق اقرب الناس الي قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبة والحضور وقد حصلت علي جائزه تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منوره بأهلها، للسيناريست المبدع محمد امين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله، اعرف ان فقدان الام الصديقة مأساه حقيقيه ،لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الانسان يستطيع ان يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للاستمرار في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها".



ماجدة خير الله

ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.