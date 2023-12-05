ناهد السباعى تنعى والدتها ناهد فريد شوقى: توفيت أمى وكل حياتى

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة ناهد السباعى والدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقى التى توفيت صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 سنة، حيث كتبت على حسابها بموقع انستجرام: "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى الجنازه عصرا مسجد الشرطه الشيخ زايد البقاء والدوام لله وحده".



ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى

المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".