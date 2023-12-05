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شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تنعى والدتها ناهد فريد شوقى: توفيت أمى وكل حياتى والان مع تفاصيل الخبر
ناهد السباعى ووالدتها ناهد فريد شوقى
المنتجة ناهد فريد شوقي أسست شركة انتاج تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم "لا تبكي يا حبيبي"، وفيلم "هيستريا"، وفيلم "من نظرة عين"، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، و"حديث الصباح والمساء".
ونعى عدد كبير من الفنانين، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى حيث كتبت أيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" الله يرحمك و يغفر لك وربنا يصبر ناهد ومحمد وحبايبها كلهم والعائلة الكريمة"، كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".
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