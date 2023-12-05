شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز 73 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم.

وحرصت ابنتها الفنانة ناهد السباعي، على نعيها، حيث نشرت صورة تجمعها به البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقى، الجنازة عصرا مسجد الشرطة الشيخ زايد، البقاء والدوام لله وحده".



عائلة المنتجة ناهد فريد شوقي

بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، منهم دنيا سمير غانم التي نشرت صورة للراحلة تجمعها بابنتها ناهد السباعي، معلقة عليها: "البقاء لله المنتجة ناهد فريد شوقي خالص التعازي لابنتها الزميلة والصديقة العزيزة ناهد السباعي، وأختها الصديقة العزيزة رانيا فريد شوقي، ربنا يصبركم يارب".

كما نعتها الفنانة بشرى من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مع السلامة يا ناهد كدة تفاجئينا كدة؟! اللهم لا اعتراض، هتوحشينا وربنا يصبر نودى وكل الاسرة خالص العزاء للعائلة، إنا لله وإنا اليه راجعون".

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: لن أعيش في جلباب أبي، لقمة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط".