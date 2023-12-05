شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال سعيد ينعى خالته ناهد فريد شوقى: هتوحشيني ياحبيبتي السلام لأمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى الفنان أحمد جمال سعيد خالته المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

ونشر أحمد جمال سعيد، صورة مع خالته ناهد فريد شوقى، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب قائلا:" توفت إلى رحمة الله خالتي ناهد فريد شوقي، اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب، هتوحشيني ياحبيبتي السلام لأمي امانه الله يرحمكم".



أحمد جمال سعيد

ورحلت عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، عن عمر يناهز 72 عاما، ومن المقرر تشييع جثمانها بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بزايد، وذلك حسب ما أعلنت زوجة ابنها الفنانة آية سماحة.

وكتبت آية عبر حسابها على "فيسبوك": "لا حول ولا قوة الا بالله انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى، انا لله وانا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".