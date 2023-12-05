شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شجرة عائلة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزن كبير أصاب الوسط الفني بعد إعلان وفاة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، فهي من عائلة فنية كبيرة، وتربطها صلة بعدد كبير من صناع الفن في مصر، فهي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وابنتها الفنانة ناهد السباعي.



عائلة المنتجة ناهد فريد شوقي

ولم يتوقف أقاربها من الوسط الفني عند هذا الحد، وإنما أيضا تربطها صلة بالفنانة آية سماحة، إذ أن آية متزوجة من ابنها المنتج محمد السباعي، كما كان ابنها الراحل فريد المرشدى كان متزوجا من الفنانة سوسن بدر، ثم تزوج بعدها من الفنانة داليا البحيرى، وأنجب منها حفيدتها اسمت، بالإضافة إلى أن المنتجة ناهد فريد شوقي خالة الفنان أحمد جمال سعيد.



ناهد فريد شوقي وأسرتها

وكانت الفنانة آية سماحة أعلنت عن وفاتها من خلال حسابها على "فسيبوك"، حيث كتبت:"لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى، إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: لن أعيش في جلباب أبي، لقمة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط".



ناهد فريد شوقي وأولادها