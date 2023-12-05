شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة ينعي ناهد فريد شوقي: ساهمت بقوة كمنتجة فى الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان الجونة السينمائي على نعي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقى، التي رحلت عن عالمنا اليوم عن عمر 73 عامًا، خلال بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: "ينعي مهرجان الجونة السينمائي، بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي، وإلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت "ناهد" في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية هامة، خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي".



ناهد فريد شوقي

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: لن أعيش في جلباب أبي، لقمة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة آيلة للسقوط".



ناهد فريد شوقي وأسرتها



ناهد فريد شوقي وأسرتها



ناهد فريد شوقي وأسرتها



ناهد فريد شوقي وأسرتها