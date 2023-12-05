أمينة خليل تروّج لفيلم “مشاريخ” في جدة.. وهذا ما طلبته من جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها ضمن برنامج “عرب وود” على هامش حضورها فعاليات “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” ومشاركتها في لجنة التحكيم، عبّرت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بمشاركة فيلم “شماريخ” ضمن فعاليات المهرجان المُقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت أمينة: “فخورة أوي ودي تاني مرة أحضر مهرجان البحر الأحمر بس المرة دي حاجة تانية، وممتنة أوي إنهم اختاروني أكون من ضمن لجنة التحكيم السنة دي، ليا الشرف إني أنا هنا ومتحمسة أوي إني أتفرج على الأفلام”.

وأضافت: “وعايزة كل الناس تيجي تتفرج على فيلم “شماريخ” علشان هيتعرض في مهرجان البحر الأحمر”.

من ناحية أخرى، قررت الشركة المنتجة لفيلم “شماريخ” تقديم موعد عرضه في دور السينما ليكون في 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في مصر ومختلف الدول العربية، بعدما كان في 13 من الشهر نفسه.

تدور أحداث فيلم “شماريخ” في إطار من الحركة والتشويق، حول الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من أبرز النجوم، بينهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، أمينة خليل، محمد ثروت…، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.