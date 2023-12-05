لهذا السبب غادرت شيرين رضا “مهرجان البحر الأحمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غادرت الفنانة شيرين رضا “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” قبل أيام من انتهاء فعالياته، حيث عادت إلى القاهرة مساء أمس (الأحد).

وأفادت بعض المصادر أن سبب مغادرة شيرين رضا للمهرجان وعودتها الى القاهرة هو ارتباطها بتصوير مسلسلها الجديد “صدفة” والذي تشارك فيه الفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وكانت شيرين رضا قد كشفت في تصريحات إعلامية سابقة سبب ابتعادها طوال السنوات الماضية عن العلاقات العاطفية، قائلةً: أنا بعيدة عن الحب لأني مش لاقيه حد أحبه”.

وعن صداقتها للفنانة دينا الشربيني وتعاونهما في حكاية “لو بعد حين” ضمن حكايات مسلسل “حدث بالفعل”، وذلك بعد زواج طليقها عمرو دياب من الأخيرة، قالت شيرين إن علاقة صداقة قوية تربطها بدينا، مشيرةً إلى أن الرجل لا يؤثر في علاقاتها بالآخرين… وأضافت: “دينا الشربيني صديقتي من زمان أوي، والراجل عمره ما يأثر على أي علاقة”.

يُذكر أن حكاية “لو بعد حين” تشكّل التعاون الأول بين دينا الشربيني وشيرين رضا، وشاركهما فيها كل من: إسلام حافظ وبسنت حاتم وعابد عناني ولبنى ونس، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج هشام الرشيدي وتأليف فادي النجار، والمسلسل من إنتاج مصري- إماراتي، وتتكون الحكاية من 3 حلقات ومستوحاة من قصص حقيقية.