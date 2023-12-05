“تنبيه لعشاق الموضة”.. حفيد محمود ياسين يطلق خط أزياء باسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنان الشاب محمود ياسين، نجل السيناريست عمرو محمود ياسين، وحفيد الفنان الراحل محمود ياسين ما زال في أول الطريق في مجال الفن، إلا أنه أعلن عن دخوله عالم البيزنس ليكون أصغر فنان يؤسّس مشروعاً بعيداً من الفن.

وأطلق محمود ياسين جونيور خط أزياء يحمل اسمه “محمود ياسين” وأعلن عنه رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر حسابه في “فيسبوك” صورة لعلامة خط الأزياء الجديد الخاص به، وكتب معلّقاً عليها: “نقدم لكم علامة ملابس “محمود ياسين” لحظة جديدة من الأناقة… تنبيه لعشاق الموضة والمبتكرين! يسرنا أن نعلن عن إطلاق علامة ملابس رائعة تجسد الأناقة المطلقة والجودة العالية ولمسة شخصية مميزة. نقدم لكم “محمود ياسين” للملابس، حيث تلتقي الأناقة بالأناقة المعاصرة لتعيد تعريف خزانة ملابسك”.

وأضاف: “‎في محمود ياسين للملابس، نعتقد أن الملابس هي أكثر من مجرد نسيج وخياطة؛ إنها انعكاس لشخصيتك الفريدة وبيان لتعبيرك الشخصي. نحن ملتزمون بتقديم مجموعة رائعة من الملابس التي تحتفل بالتفرد وتمنحك الثقة في التعبير عن أسلوبك الشخصي”.

يُذكر أن محمود ياسين جونيور كان قد تعرّض لكسر في قدمه، وقد نشرت جدّته الفنانة المعتزلة شهيرة عبر حسابها في “فيسبوك صورة بدا فيها وهو يقف ممسكاً بعكاز وساقه اليمنى موضوعة بجبيرة من الجبس، وعلّقت على الصورة بالقول: “ألف سلامة عليك يا حودة، الحمد لله ربنا لطيف وكريم ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر ياحبيبي”.