أحمد داود يسخر من وزنه الزائد: “شكلي حامل مش بكرش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج “ET بالعربي”، كشف الفنان أحمد داود عن أسباب ظهوره بكرش خلال أحداث مسلسل “زينهم” وتعرّضه لانتقادات بسبب وزنه الزائد في المسلسل.

قال أحمد داود ساخراً: “الكرش دا تعّبنا أوي علشان نعمله وبيقل مع الحلقات ودي كانت فكرة المخرج يحيى إسماعيل، وبصراحة اقتنعت بيها لما قالي أنا حاسس إن زينهم دا شخص بياكل وقاعد في المشرحة وبيفكر ولازم يبقى عنده كرش فسلّمتله نفسي تماماً قولتله يلا نجرّب… قولتله شكلي حامل مش بكرش”.

وأضاف داود: “عالم زينهم ميكس ما بين جثث وكوميديا، أول ما قريت الحلقات قلت إيه دا أول مرة أتعامل مع النوعين دول من الدراما كدا فدا اللي عجبني”.

وعن خطوة البطولة المطلقة في مسلسل “زينهم”، قال: “مكنتش مستعجل خالص في إني أعمل مسلسل بطولتي مكنش دا هدفي لحد ما جه زينهم عمل التركيبة دي، حبيت الموضوع جداً ولقيت إن هو لايق ولقيت إني متحمّس ليه”.

وأكد أحمد داود أن “زينهم” مقتبس عن أحداث حقيقية، وأشار إلى أن هناك كيمياء تجمعه بكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ظهرت بوضوح على الشاشة.