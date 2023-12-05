مصطفى كامل يكشف تطورات حالته الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية آخر تطورات حالته الصحية بعد إعلانه عن إصابته بأزمة حادة خلال الأيام الماضية.

وأعلن كامل في تصريحات صحافية عن تعافيه من الوعكة الصحية، بعد تعرّضه لإجهاد شديد، مؤكداً أنه يمارس مهامه داخل نقابة المهن الموسيقية في أول يوم عمل بعد تعافيه، ولافتاً إلى أنه يخضع للعلاج اللازم بعد إجرائه الفحوص الطبية.

كان مصطفى كامل قد كشف من خلال حسابه الخاص في “فيسبوك” تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش طوال الفترة الماضية.

وشكر نقيب الموسيقيين جمهوره وأقاربه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية، مقدّماً لهم الاعتذار لعجزه عن الرد عليهم.

وقال كامل في منشوره: “الإخوة والأحباب والزملاء… شكراً لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان ولم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظراً لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يومياً… الحمد لله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا جميعاً”.